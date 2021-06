Life

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)

Λαμπερές εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, με το Καλλιμάρμαρο να γεμίζει από υψηλούς καλεσμένους και μόδα.

Δεκάδες μοντέλα παρέλασαν χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας τις δημιουργίες του γαλλικού οίκου Dior. Η πολυανεμενόμενη εκδήλωση ξεκίνησε όπως είχε προγραμματιστεί στις 9:30 το βράδυ.

Προσωπικότητες από το χώρο της μόδας έδωσαν το παρόν και αναμετέδωσαν το γεγονός από τα κινητά τους. Η πασαρέλα αποτελείτο μόνο από γυναίκες οι οποίες παρουσίασαν τα ρούχα της συλλογής Cruise 2022.

Το χρώμα που κυριάρχησε ήταν το λευκό και τα περισσότερα σχέδια ξεχώρισαν μέσα από την απλότητα τους. Από την επίδειξη μόδας δεν έλειψαν και τα πιο εκκεντρικά σχέδια. Το ρυθμό έδωσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ η εντυπωσιακή πασαρέλα «έκλεισε» με βεγγαλικά και όλα τα μοντέλα στο στίβο του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Την εκδήλωση παρακολούθησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρόεδρος της επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου και η γαλλίδα ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ. Ανάμεσα στους τετρακόσιους προσκεκλημένους ήταν διεθνούς φήμης μοντέλα και ηθοποιοί αλλά και Έλληνες σχεδιαστές μόδας.

Τις επόμενες μέρες ο οίκος Dior θα πραγματοποιήσει φωτογραφίσεις στους αρχαιολογικούς χώρους του Ηρώδειου, της Αρχαίας Αγοράς, της Νεμέας και του Σουνίου.

