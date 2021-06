Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: στον εισαγγελέα ο σύζυγος - δολοφόνος της Καρολάιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομολογία του πιλότου, τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ο μοιραίος καυγάς και οι προστριβές.

Συγκλονίζει το πανελλήνιο η τροπή της υπόθεσης δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν, στις 11 Μαΐου, δίπλα στο μωρό της, ενώ ήταν μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά.

Ο 33χρονος σύζυγός της ομολόγησε χθες το βράδυ, μετά από μαραθώνια κατάθεση, ότι ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή της Καρολάιν.

Ο πιλότος "έσπασε" μετά από κατάθεση περίπου οκτώ ωρών και παραδέχθηκε ότι σκότωσε την άτυχη κοπέλα, πάνω στα νεύρα του, μετά από ένα διαπληκτισμό τους, το μοιραίο βράδυ, ενώ πρόσθεσε πως δεν είχε συνεργό. Ο σύζυγος της 20χρονης ανέφερε ακόμη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε συνεχείς προστριβές με την Καρολάιν, ενώ ισχυρίστηκε ότι αυτό που τον ένοιαζε πάνω από όλα ήταν το μωρό τους.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έφτασε στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπειτα από τα νεότερα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στοιχεία αυτά ήταν τα εξής:

Αρχικά, η αφαίρεση της κάρτας μνήμης του καταγραφικού μηχανήματος στο σπίτι του ζευγαριού , δεν συμβάδιζε χρονικά με τα όσα έχει καταθέσει ο 32χρονος.

, δεν συμβάδιζε χρονικά με τα όσα έχει καταθέσει ο 32χρονος. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, την ώρα που ο πιλότος υποστηρίζει, ότι ήταν δεμένος χειροπόδαρα, από τους δράστες, φαίνεται στο κινητό του ότι παρουσιάζει δραστηριότητα και συγκεκριμένα ότι γίνονται βήματα .

. Επίσης, «φως» στην υπόθεση, έριξε και το βιομετρικό ρολόι - κινητό της άτυχης κοπέλας που έχει καταγράψει παλμούς της, σε ώρα που, σύμφωνα με τα όσα υποστήριζε ο σύζυγός της ήταν νεκρή.

Ο καθ΄ ομολογία δράστης πρόκειται να οδηγηθεί το πρωί στον εισαγγελέα.

Το χρονικό της ανάκρισης

Ο πιλότος είχε κληθεί ήδη από την Τετάρτη για εξέταση, με την αστυνομία όμως να σέβεται την επιθυμία του να παρευρεθεί στο μνημόσυνο της Καρολάιν.

Για τον λόγο αυτό παρελήφθη από πλωτό μέσο από την Αλόννησο και με ελικόπτερο από τη στη Σκιάθο, προκειμένου να μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.

Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν: «περιμέναμε να τελειώσει το μνημόσυνο και μετά μεταφέρθηκε ο 32χρονος στη ΓΑΔΑ, θα μπορούσε να είχε γίνει και χθες. Ο 32χρονος σύζυγος του θύματος μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Αλόννησο, προκειμένου να εξεταστεί ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο ίδιος ρωτήθηκε από τη μητέρα της Καρολάιν, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, για τον λόγο της αναστάτωσης, φέρεται να απάντησε ότι συνελήφθη ένα άτομο στο Αεροδρόμιο, το οποίο καλείται να αναγνωρίσει.

Μάλιστα, πριν αναχωρήσει από το νησί, ο 33χρονος απαθανατίστηκε να αγκαλιάζει σφιχτά τη μητέρα της συζύγου του, προκειμένου να την παρηγορήσει.

??Εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 20χρονης ημεδαπής που έλαβε χώρα την 11 Μαΐου 2021 στα Γλυκά Νερά.

?Δράστης είναι ο 33χρονος σύζυγός της, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του. pic.twitter.com/N5in1PG3uF

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 17, 2021