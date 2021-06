Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1: “Λύστε με, πνίγομαι”, έλεγε ο πιλότος

Για την αίσθηση που λάμβαναν οι αστυνομικοί που έφτασαν στα Γλυκά Νερά το μοιραίο για την Καρολάιν μωρό, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων δυτικής Αττικής.

Για την εξιχνίαση του εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τη δολοφονία της νεαρής Καρολάιν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλος, μίλησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» .

Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων δυτικής Αττικής, μιλώντας με τον αστυνομικό που πήρε το μωρό κι εκείνον που έλυσε τον δράστη, του είπαν ότι «νιώθουμε ότι αυτός το έχει κάνει».

«Αν κλείσετε τον ήχο, όταν μιλάει στην κάμερα, θα δείτε ότι η γλώσσα του σώματος, δείχνει ενοχή, αφού κοιτάει χαμηλά», σχολίασε ο αστυνομικός.

«Ρώτησα κατευθείαν πώς ήταν δεμένος, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να τον λύσουν, χωρίς να δώσουν σημασία στο αν κρατούσε τους κόμπους ή αν ήταν δεμένα τα χέρια του», είπε ο Γ.Καλλιακμάνης.

«Λύστε με πνίγομαι», έλεγε στους αστυνομικούς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.





