Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: οι στιγμές που συγκλόνισε ο σύζυγος - δολοφόνος της Καρολάιν

Η εικόνα του με το μωρό λίγο πριν την κηδεία της Καρολάιν, ο επικήδειος, η ανάρτηση στο Instagram, οι δηλώσεις στον Τύπο και η τελευταία αγκαλιά στη μητέρα του θύματος.

Επίλογο στην τραγωδία με τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν, στις 11 Μαΐου, στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, έβαλε με την ομολογία του ο σύζυγός της, Μπάμπης.

Ο 33χρονος παραδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά από μαραθώνια κατάθεση, ότι ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή της Καρολάιν λόγω των μεταξύ τους προστριβών.

Στη μνήμη όλων ήρθε τότε η εικόνα του πιλότου, όταν με το μωρό στην αγκαλιά έφθανε στην Αλόννησο για το "τελευταίο αντίο" στο άτυχο κορίτσι.

Κανείς επίσης δεν μπορεί να ξεχάσει τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο σύζυγός της για να αποχαιρετήσει την... αγαπημένη του:

Είμαι πολύ τυχερός που τη γνώρισα. Πάρα πολύ τυχερός που με αγάπησε κι είναι η μητέρα του παιδιού μου. Είμαι πολύ τυχερός για τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Ένα πράγμα με θλίβει περισσότερο απ’ όλα. Δεν είναι πια εδώ και δε θα ξαναδώ την αγάπη μου. Η κόρη μας θα μεγαλώσει και δε θα θυμάται πόσο υπέροχη ήταν η μανούλα της. Η Κάρολαϊν ήταν η χαρά της ζωής, η χαρά για όλο τον κόσμο, η χαρά για το σπίτι μας, η χαρά για την κόρη της. Μέσα από τη Λυδία θα είναι για πάντα μαζί μου. Να είστε καλά να προσέχετε τους ανθρώπους που σας αγαπάνε.

Λίγο μετά την κηδεία ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θέλησε να πει "αντίο" και διαδικτυακά στη σύζυγό του. Με μία ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram ο 32χρονος πιλότος αποχαιρέτησε την Καρολάιν.

«Για πάντα μαζί. Καλό ταξίδι αγάπη μου» ανέφερε ο 32χρονος πιλότος στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται και από μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους σε μια παραλία της Πορτογαλίας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο πιλότος εξηγούσε στους δημοσιογράφους όλα όσα υποτίθεται ότι έζησε στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά.

Συγκεκριμένα ο σύζυγος της 20χρονης Καρολάιν είπε:

«Μας έδεσαν ενώ τους είχαμε πει που ήταν τα χρήματα. Συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα μου δεν ήταν στην ζωή όταν με έλυσε η Αστυνομία. Η κορούλα μου ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει, πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώς είναι καλά.

Όλα τα στοιχεία τα έχει η Αστυνομία, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις τρεις τελευταίες ημέρες ήμασταν όλοι μαζί και δουλεύουν όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει είναι τα παιδιά αυτά

Δεν έχει περάσει το σοκ. Οι αστυνομικοί είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου και 20 άτομα είναι έξω και ψάχνουν.»

Το στιγμυότυπο όμως που συγκλονίζει είναι η αγκαλιά στη μητέρα της Καρολάιν από τον καθ ομολογία δολοφόνο της κόρης της!

Ήταν τη στιγμή που αστυνομικοί έφθασαν στην Αλόννησο για να τον παραλάβουν με ελικόπτερο και να τον μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ για να ξεκινήσει και επίσημα η ανάκρισή του.

Όταν ρωτήθηκε από τη μητέρα της Καρολάιν τι έχει συμβεί, της απάντησε ότι έπρεπε να γυρίσει στην Αθήνα για να αναγνωρίσει έναν ύποπτο που υποτίθεται ότι μόλις είχε συλληφθεί.

Τότε την αγκάλιασε για αρκετή ώρα και την αποχαιρέτησε...