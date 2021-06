Αθλητικά

Οσάκα: Αποχή από το Wimbledon

Η δήλωση της Γιαπωνέζας – κορυφαίας τενίστριας, η οποία μετά τον Ναδάλ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ άνοιξε το δρόμο, η Ναόμι Οσάκα ακολούθησε... Μετά την ανακοίνωση του Ισπανού άσου πως δεν θα συμμετάσχει στο εφετινό Wimbledon, το ίδιο έπραξε η Γιαπωνέζα πρωταθλήτρια

«Θέλει να απολαύσει λίγο προσωπικό χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά της», δήλωσε ο εκπρόσωπός της. «Θα είναι έτοιμη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ανυπομονεί να παίξει μπροστά στους συμπατριώτες οπαδούς της».

Σε κάθε περίπτωση, το πλήγμα στο πρεστίζ του φημισμένου αγγλικού Όπεν είναι σημαντικό μετά τις συγκεκριμένες απουσίες, καθώς θα απουσιάσουν δύο από τους εν δυνάμει διεκδικητές του τίτλου, αμφότεροι ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του πλανήτη στις κατηγορίες τους.

Ως γνωστό, η Οσάκα είχε επιλέξει να αποχωρήσει από το Roland Garros πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Η Γιαπωνέζα πρωταθλήτρια επικαλέστηκε λόγους ψυχικής υγείας (κατάθλιψη), είχε όμως δεχθεί πρόστιμο για την άρνησή της να παραστεί στη συνέντευξη Τύπου.

