Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ο διάλογος των αστυνομικών με τον σύζυγο της Καρολάιν στην Αλόννησο (βίντεο)

Η στιγμή που αστυνομικοί πλησιάζουν τον πιλότο για να τον οδηγήσουν στη ΓΑΔΑ. Ο διάλογός τους, η αντίδραση της μητέρας της Καρολάιν και η αγκαλιά...

Τον διάλογο των αστυνομικών με τον σύζυγο και καθ ομολογία δολοφόνο της Καρολάιν την ώρα του μνημόσυνου στην Αλόννησο, πριν τον οδηγήσουν με ελικόπτερο στη ΓΑΔΑ, αποκάλυψε η Δημοτική Σύμβουλος του νησιού, Χαρίκλεια Θεοδώρου, η οποία βρισκόταν δίπλα στη μητέρα της άτυχης 20χρονης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κ. Θεοδώρου, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", τον πλησίασαν ντόπιοι αστυνομικοί και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει γιατί υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη. "Τότε έβγαλε το κινητό του και του ζήτησαν να το κλείσει. Του είπαν να μην κάνει σκηνές λόγω της παρουσίας τηλεοπτικών συνεργείων και ότι έπρεπε να φύγουν διακριτικά για το δικό του καλό. Του είπαν ότι έχει συλληφθεί στο αεροδρόμιο ένας ύποπτος και έπρεπε να τον αναγνωρίσει" είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι στην αρχή δεν ήθελε να ακολουθήσει αλλά επέμεναν οι αστυνομικοί και έτσι αναχώρησαν μαζί. "Όταν ρώτησε η μητέρα της Καρολάιν της απάντησε ότι έπρεπε να αναγνωρίσει τον ύποπτο. Τότε αγκαλιάστηκαν και περιμέναμε πέντε λεπτά για να τελειώσει η συναισθηματική φόρτισή τους, που έκλαιγαν σφιχταγκαλιασμένοι" πρόσθεσε η κ. Θεοδώρου.

Έκανε δε λόγο για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι: "Μέχρι και την τελευταία στιγμή έστελνε μηνύματα στη μαμά της η Καρολάιν και της έλεγε ότι σχεδιάζουν το σπίτι τους. Μόνο μια καλή της φίλη γνώριζε τα προβλήματα".

"Σήμερα πενθούμε για ακόμα έναν θάνατο, αυτόν του Μπάμπη, γιατί για εμάς πέθανε και ο Μπάμπης, ενώ πεθαίνει ξανά η Καρολάιν. Παράλληλα πενθεί και η μαμά της γιατί για εκείνη ο Μπάμπης ήταν παιδί της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τον υπερασπιζόμουν. Θεωρούσα ότι κατά 99% ήταν ψέματα όσα ακούγονταν" κατέληξε η γυναίκα.

