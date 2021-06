Κόσμος

Daily Mail – Γλυκά Νερά: Πρωτοσέλιδο η ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εξελίξεις στο έγκλημα των Γλυκών Νερών βρίσκονται στο επίκεντρο του βρετανικού Τύπου με ολοσέλιδα αφιερώματα και εκτενή ρεπορτάζ για τον δολοφόνο της Καρολάιν.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά βρίσκονται στο επίκεντρο του βρετανικού Τύπου, με την Daily Mail να έχει πρωτοσέλιδο την ομολογία του δολοφόνου και συζύγου της Καρολάιν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Η βρετανική εφημερίδα είχε παρακολουθήσει εξ αρχής την υπόθεση, αναφερόμενη στη στυγερή ομολογία της νεαρής, που είχε βρετανική υπηκοότητα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ζευγάρι είχε μαλώσει και ανταλλάξει μηνύματα πριν από τη δολοφονία, ενώ αναφέρεται και στα νέα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στο να καλέσουν εκ νέου τον πιλότο.

Και η Sun δημοσίευσε το θέμα ως έκτακτο, αναφέροντας στο σχετικό δημοσίευμα:

«Οι αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν «τρία ενδιαφέροντα ευρήματα» από την έρευνα. Το ένα αφορά στις κάρτες μνήμης στις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι η συμμορία τις είχε αφαιρέσει πριν μπει στο σπίτι.

Δεύτερον, τα δεδομένα φαίνεται να αποδεικνύουν δραστηριότητα στο κινητό τηλέφωνο του συζύγου της Καρολάιν, τη στιγμή που, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, ήταν δεμένα τα μάτια και τα χέρια του.

Τρίτον, τα δεδομένα από το έξυπνο ρολόι της Καρολάιν – το οποίο παρακολουθούσε αυτόματα τον σφυγμό της – «δεν συνδέονται με το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων, όπως είχε δοθεί στην προηγούμενη μαρτυρία του συζύγου της».

Ειδήσεις σήμερα

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)

Πανελλήνιες 2021: Συνέχεια με Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική

Οσάκα: Αποχή από το Wimbledon