Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!

Πως περιέγραψε όσα, υποστηρίζει ότι βίωσε, σε μήνυση που κατέθεσε.

Μήνυση κατά ενός υπερήλικα για απόπειρα βιασμού κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, μια 50χρονη Βολιώτισσα, που πήγε στο σπίτι του ηλικιωμένο σε χωριό της Λάρισας, για να εργαστεί ως οικιακή βοηθός.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, επικαλούμενο διασταυρωμένες πληροφορίες, η γυναίκα κατήγγειλε τον 91χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ότι την ώρα που βρισκόταν η ίδια στο σπίτι και έκανε δουλειές, βγήκε από το μπάνιο γυμνός και έπεσε πάνω της, ενώ η ίδια τον απώθησε.

Η γυναίκα ανέφερε ότι άμεσα έφυγε από το σπίτι του ηλικιωμένου, πήρε το λεωφορείο για Βόλο και το ίδιο βράδυ κατάθεσε μήνυση σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.

Η μήνυση κατατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ωστόσο με την υπόθεση ασχολείται το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ, στην περιοχή του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας του υπερήλικα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνελήφθη.

Πηγή: lamiareport.gr





