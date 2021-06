Κόσμος

Αριζόνα: ένοπλος πυροβολούσε πολίτες μετακινούμενος με αυτοκίνητο

Ο άνδρας άνοιξε πυρ σε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες σε προάστια της πόλης Φοίνιξ. Οι επιθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη μέσα σε μιάμιση ώρα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, οι τρεις από σφαίρες, σε σειρά επιθέσεων που φέρεται να διέπραξε ένοπλος μετακινούμενος με αυτοκίνητο στην Αριζόνα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως έχει συλλάβει τον ύποπτο γι’ αυτές.

Ο άνδρας άνοιξε πυρ, κατά τα φαινόμενα στην τύχη, σε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες σε προάστια της πόλης Φοίνιξ. Οι επιθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη, έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα μιάμισης ώρας. Συνολικά τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, ένας εκ των οποίων υπέκυψε, ενώ τα υπόλοιπα εννέα θύματα υπέστησαν ελαφριά τραύματα, ορισμένα από θραύσματα γυαλιών.

«Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρα, ούτε έχουμε καμιά ιδέα τι σκεφτόταν ο άνθρωπος αυτός όταν διέπραξε αυτές τις ενέργειες», είπε ο Μπράντον Σέφερτ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Πιόρια, προάστιο του Φοίνιξ. «Προφανώς θέλουμε να εξιχνιάσουμε την υπόθεση, καθώς πολύς κόσμος φοβάται, πολύς κόσμος τραυματίστηκε», πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε εσωτερικό χώρο, εξαιτίας του καύσωνα (48° βαθμοί Κελσίου) χθες το απόγευμα στην περιοχή του Φοίνιξ.

Ο ύποπτος κατέστη δυνατό να συλληφθεί αφού πυροσβέστες εντόπισαν όχημα που ανταποκρινόταν στην περιγραφή που είχαν δώσει αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες. Ο άνδρας που βρισκόταν στο τιμόνι δεν πρόβαλε αντίσταση όταν αστυνομικοί τον συνέλαβαν και βρήκαν όπλο μέσα στο αυτοκίνητο. Το συμβάν ακολουθεί σειρά πρόσφατων μακελειών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις δυτικές ΗΠΑ, όπως στην Καλιφόρνια, όπου πρώην εργαζόμενος εκτέλεσε εννιά παλιούς συναδέλφους του τον περασμένο μήνα, ή στο Κολοράντο, όπου δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε σούπερ μάρκετ τον Μάρτιο.

Ως εδώ το 2021 έχουν σκοτωθεί συνολικά 279 άνθρωποι στα επιλεγόμενα mass shootings – επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τουλάχιστον τέσσερα θύματα, κατά τον ορισμό των αμερικανικών αρχών –, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Gun Violence Archive. Παράλληλα, τα θύματα συμβάντων με τη χρήση πυροβόλων όπλων έχουν αυξηθεί σε όλη τη χώρα φέτος: οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 20.200 από τον Ιανουάριο, αν συμπεριληφθούν οι αυτοκτονίες.

