Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Δημητρακόπουλος για πιλότο: εγκληματική προσωπικότητα χωρίς κανέναν δισταγμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί λέει ότι δεν θα δεχόταν να τον υπερασπιστεί. Τι λέει για τα λάθη του δολοφόνου και τις εκτιμήσεις που υπήρχαν από την πρώτη στιγμή.

«Ακόμη και ο χειρότερος εγκληματίας δικαιούται υπεράσπισης. Εγώ προσωπικά, αν με προσέγγιζαν να υπερασπίσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θα τον αναλάμβανα, γιατί έχω κάποιες Αρχές», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως σημείωσε, «βλέπουμε μια εγκληματική προσωπικότητα, χωρίς κανέναν δισταγμό, για να αποφύγει τις συνέπειες. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον υπερασπιζόμουν, αλλά δεν θα κατηγορούσα τον συνάδελφο που θα θελήσει να τον υπερασπιστεί».

«Από όταν συνέβη αυτό το ειδεχθές έγκλημα, σε εμάς που έχουμε μια παραπάνω σχέση με το έγκλημα, δεν έπειθε αυτός ο άνθρωπος, δεν «κόλλαγε» ο τρόπος που περιέγραφε ο κατηγορούμενος και φαινόταν ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ληστεία», προσέθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος, ακούγοντας και τον εκπαιδευτή πιλότο του καθ΄ ομολογίαν δολοφονόνου της Καρολάιν να λέει ότι ο 33χρονος "αντέγραψε όσα του είχα πει ότι συνέβησαν με την εισβολή ληστών στο σπίτι μου"

Όπως σημείωσε ο ποινικολόγος, «εκτός από την δυσωδία που ανέπεμπε αυτή η υπόθεση, έγιναν και κάποια λάθη. Η Αστυνομία με λίγα στοιχεία κατάφερε να λύσει την υπόθεση. Το πιο ισχυρό ερέθισμα σε εμάς που ασχολούμαστε και με το ποινικό έγκλημα, ήταν η αφαίρεση της κάρτας από την κάμερα ασφαλείας, που απαιτεί χειρουργικές κινήσεις, ενώ συνήθως οι ληστές και οι διαρρήκτες κόβουν το ρεύμα ή καταστρέφουν την κάμερα Ακόμη, δεν υπήρχε ούτε ένα ίχνος dna, δεν υπήρχε ούτε μια πατημασιά ούτε ένα ίχνος παρουσίας τρίτου ανθρώπου στο σπίτι».

Ειδήσεις σήμερα:

Αριζόνα: ένοπλος πυροβολούσε πολίτες μετακινούμενος με αυτοκίνητο

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)