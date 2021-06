Αθλητικά

Euro 2020: κομβική η Παρασκευή για 4ο και 5ο όμιλο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα των αγώνων της ημέρας, που μεταδίδονται απευθείας από τον ΑΝΤ1. Η ποδοσφαιρική πανδαισία συμπληρώνεται από τρεις εκπομπές με εκλεκτούς καλεσμένους.

Του Μανώλη Μανή

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ομάδων στην συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου είναι η Παρασκευή.

Σουηδία και Κροατία «παίζουν» το μέλλον τους στην διοργάνωση, ενώ η Αγγλία θέλει να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα πάρει την πρόκριση.

Σουηδία - Σλοβακία (16.00)

Στην Αγία Πετρούπολη διεξάγεται ένα πολύ κομβικό παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της ημέρας. Η Σουηδία κατάφερε να κρατήσει στο 0-0 την Ισπανία την πρώτη αγωνιστική. Ωστόσο τώρα θα πρέπει να αγωνιστεί για τη νίκη. Η πρωτοπόρος του ομίλου από την άλλη μετά τη νίκη που σημείωσε στην πρεμιέρα απέναντι στην Πολωνία, θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να αγκαλιάσει την πρόκριση.

Κροατία - Τσεχία (19.00)

Οι Κροάτες γνώρισαν την ήττα από την Αγγλία στην πρεμιέρα, αλλά κυρίως προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους. Πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση, προκειμένου να μπουν και πάλι στο κόλπο της πρόκρισης. Η Τσεχία με τον Σικ να εντυπωσιάζει στην αναμέτρηση με την Σκωτία, κυνηγά ακόμα και την ισοπαλία προκειμένου να κρατήσει πίσω της την Κροατία.

Αγγλία - Σκωτία (22.00)

Οι Άγγλοι θέλουν να γίνουν η δεύτερη ομάδα μετά την Ιταλία που θα εξασφαλίσουν από νωρίς την πρόκριση στην επόμενη φάση. Απέναντί τους θα έχουν όμως την Σκωτία που θα παίξει το τελευταίο της χαρτί στον όμιλο. Το ζευγάρι Αγγλία-Σκωτία είναι το παλαιότερο στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετρώντας 149 χρόνια ζωής και 114 αγώνες συνολικά. Ο αγώνας μεταξύ τους, στην Γλασκόβη, στις 30 Νοεμβρίου του 1872, είναι αναγνωρισμένος από την FIFA ως ο πιο παλιός στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)

Αριζόνα: ένοπλος πυροβολούσε πολίτες μετακινούμενος με αυτοκίνητο

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!