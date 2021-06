Αθλητικά

Πέθανε ο Τζιαμπέρο Μπονιπέρτι

Θρήνος στο ιταλικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του θρυλικού ποδοσφαιριστή.

Η Γιουβέντους και το ιταλικό ποδόσφαιρο γενικότερα θρηνούν το χαμό του Τζιαμπέρο Μπονιπέρτι, σε ηλικία 92 ετών από ανακοπή καρδιάς, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Ο Μπονιπέρτι έκανε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της «κυρίας» από το 1946 έως το 1961, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα στη Serie Α και δύο Coppa Italia. Τα τελευταία χρόνια είχε ανακυρηχθεί πρόεδρος επί τιμή της διάσημης ιταλικής ομάδας.

Γεννήθηκε το 1928 στο Μπαρένγκο της βόρειας Ιταλίας. Αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού και μέχρι το τέλος της καριέρας του, το 1961, ήταν παίκτης της Γιουβέντους, με την οποία κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ιταλίας. Επίσης, έπαιξε στην Εθνική Ιταλίας από το 1947 ως το 1960 και συμμετείχε στα Μουντιάλ του 1950 και του 1954, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952.

Μετά τη λήξη της καριέρας του ασχολήθηκε επιχειρηματικά με τη Γιουβέντους και έγινε πρόεδρός της από το 1971 μέχρι το 1990. Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με την πολιτική και το 1994 έγινε ευρωβουλευτής με το κόμμα Forza Italia, αξίωμα που διατήρησε μέχρι το 1999.

To 2004 εισήχθη στο FIFA 100, που περιλαμβάνει τους 125 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

