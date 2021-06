Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: τα θέματα στην Χημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα θέματα στα οποίοα κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές των ΓΕΛ στην Χημεία.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα με την Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), την Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ..

Επόμενη εξέταση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα είναι το Σάββατο, 19 Ιουνίου στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Δείτε τα θέματα στην Κοινωνιολογία πατώντας ΕΔΩ και τα θεματα στην Πληροφορική πατώντας ΕΔΩ.

Τα θέματα στην Χημεία:

Γλυκά Νερά: Η κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δολοφονία της Καρολάιν

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!