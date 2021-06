Οικονομία

Μειωμένος ΦΠΑ: Μονιμοποίηση για τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή.

Μόνιμη θα είναι η μείωση ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Κως, Λέρος και Σάμος) εφεξής και για όσο διάστημα συνεχίζουν να λειτουργούν σε αυτά δομές φιλοξενίας, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Eurogroup.

Η απόφαση αυτή αποσυνδέει, για πρώτη φορά, την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ από τον αριθμό των διαμενόντων στις δομές φιλοξενίας, αλλά και την μεταβλητότητα των μεταναστευτικών ροών. Η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή.

“Με την συμφωνία στο Eurogroup για την μονιμοποίηση του νησιωτικού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που επηρεάζονται από την μεταναστευτική κρίση, δίνεται επιτέλους μια οριστική λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα που είχε προκαλέσει η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ να τον καταργήσει. Μία λύση που σε συνδυασμό με τη μείωση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας στα 5 αυτά νησιά που για αρκετά χρόνια σήκωσαν δυσανάλογο βάρος. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις δεσμεύσεις της προς τις νησιωτικές κοινωνίες.” τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

«Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και - πρωτίστως - της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή και ταχεία ανάκαμψη και υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Φωτιά στην Αταλάντη