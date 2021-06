Life

Friends Reunion: Το βίντεο του παρουσιαστή από τα παρασκήνια

Ο παρουσιαστής του reunion έβγαλε κι άλλο πολύτιμο υλικό στη δημοσιότητα και προκαλεί νέα δάκρυα στα «Φιλαράκια» και τους φίλους τους.

Ένα νέο βίντεο από το reunion των “Friends” παρουσίασε στη χθεσινή του εκπομπή ο James Corden, οικοδεσπότης της βραδιάς που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης σε όλο τον πλανήτη.

Ο παρουσιαστής βρίσκεται στο χώρο των γυρισμάτων της ιστορικής σειράς και είναι αυτός που «παίρνει» με αυτοκίνητο του μίνι γκολφ τους έξι πρωταγωνιστές της σειράς.

Η Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον) και ο Τζόι (Ματ Λε Μπλανκ) κάθονται στην πρώτη σειρά, η Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ) με την Φοίβη (Λίζα Κόντροου) από πίσω και στην τρίτη σειρά ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ) με τον Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι).

Όλοι μαζί οδηγούνται στο πλατό που έχουν στηθεί ξανά τα σπίτια και το καφέ τους και τραγουδούν το κομμάτι που παίζει στο σάουντρακ της ιστορικής σειράς, «I’ll be there for you».

Οι έξι πρωταγωνιστές με τον Corden κάθονται στο γνωστό καφέ «Centra Perk» και του απαντούν σε ερωτήσεις όπως, «ποιο φιλαράκι χορεύει καλύτερα», «ποιο φιλαράκι πήρε τα περισσότερα ρούχα από τη σειρά», «ποιο φιλαράκι είναι πάντα εκεί στα δύσκολα». Οι απαντήσεις, τα σχόλια και οι αντιδράσεις προκαλούν νέα δάκρυα συγκίνησης και νοσταλγίας τόσο στους έξι, όσο και στον παρουσιαστή και φυσικά στο κοινό της σειράς – φαινόμενο.

