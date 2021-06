Οικονομία

Ανταγωνιστικότητα: “άλμα” της Ελλάδας εν μέσω πανδημίας

Πόσο βελτιώθηκε η θέση στης χώρας μας στην κατάταξη του διεθνούς Δείκτη Ανταγωνιστικότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

«Κατά 12 θέσεις βελτιώθηκε την διετία 2019-20 η κατάταξη της Ελλάδας στον διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας (παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας - World Competitiveness Yearbook), με βάση τα στοιχεία που εκδίδει σε ετήσια βάση το Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2021 στην 46η θέση, από την 49η θέση το 2020 και την 58η θέση το 2019 (τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο αφορούν τις επιδόσεις της χώρας κατά την προηγούμενη χρονιά).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα έχει βελτιώσει την θέση της συγκριτικά με το 2019:

στην «Οικονομική Αποδοτικότητα» , κατά 8 θέσεις στην 52 η θέση από την 60 η ,

, κατά στην 52 θέση από την 60 , στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» , επίσης κατά 8 θέσεις στην 52 η θέση από την 60η.

, επίσης κατά στην από την 60η. στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», κατά 14 θέσεις στην 44 η θέση από την 58 η ,

και στις «Υποδομές», κατά 2 θέσεις στην 39η από την 41η.

Σε δήλωσή του για την βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:

“Ο πρώτος μου στόχος όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν η μετατροπή της Ελλάδας σε μία εξαιρετικά φιλική χώρα για την επιχειρηματικότητα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα ανεβαίνει στον διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητας και έτσι αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση αποδίδει καρπούς. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι που η προσπάθειά μας πιάνει τόπο”».