Ευρωκλινική Αθηνών: ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών πιστοποίησε την πρότυπη Μονάδα.

Σε ανακοίνωση της Ευρωκλινικής Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Την εξαιρετικά τιμητική πιστοποίηση “ESO Stroke Unit” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών (European Stroke Organisation) έλαβε πρόσφατα η πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής Αθηνών. Η αναγνώριση αυτή εντάσσει την Ευρωκλινική και τη χώρα μας στο επιλεγμένο δίκτυο των νοσοκομείων της Ευρώπης, που διαθέτουν τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπείας σε ασθενείς με εγκεφαλικό.

Πρόκειται για την επιβεβαίωση της ποιοτικής λειτουργίας της πρότυπης Μονάδας Εγκεφαλικών που περιλαμβάνει:

Ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,

Τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό ειδικό εξοπλισμό και

Στοχευμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία πολλαπλών ιατρικών ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, η έμπειρη και εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα (νευρολόγοι, επεμβατικοί νευροακτινολόγοι, καρδιολόγοι, ακτινολόγοι, νευροχειρουργοί, παθολόγοι) αξιοποιούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής (αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, αγγειογράφο) και ειδικά λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης αποτελώντας την πιο αξιόπιστη επιλογή για την αντιμετώπιση των ασθενών με εγκεφαλικό στο κέντρο της Αθήνας.

Η Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής εφημερεύει 24/7, 365 ημέρες τον χρόνο και επιτυγχάνει σε σύγκριση με μη-πιστοποιημένες μονάδες:

Γρηγορότερη πρόσβαση σε θεραπεία

Μείωση θνησιμότητας και αναπηρίας

Μικρότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο

Μικρότερο χρόνο αποκατάστασης

Πρώιμη έναρξη κινητοποίησης ασθενών

Αποφυγή επιπλοκών

Δευτερογενή πρόληψη εγκεφαλικού στο 100% των ασθενών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής, Αντώνης Βουκλαρής, ανέφερε «Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση, καθώς αποδεικνύεται η υψηλή ποιότητα και η εξειδίκευση της Μονάδας Εγκεφαλικών της Κλινικής μας, η οποία σε συνδυασμό με τη στρατηγική τοποθεσία της Ευρωκλινικής Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας, έχουν σαν αποτέλεσμα πολλοί συνάνθρωποί μας να μπορούν να έχουν φυσιολογική και ποιοτική ζωή χωρίς αναπηρίες, ακόμα και μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.»

Η Υπεύθυνη Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ευρωκλινικής,Βάσω Ζησιμοπούλου, δήλωσε: “Το εγκεφαλικό είναι η πρώτη αιτία αναστρέψιμης αναπηρίας παγκοσμίως και για αυτό η άμεση προσέλευση του ασθενούς σε μία εξειδικευμένη και πλήρως οργανωμένη μονάδα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωσή του και την αποφυγή αναπηρίας. Η Μονάδα μας πιστοποιήθηκε ως μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη γιατί λειτουργεί με ένα οργανωμένο πλαίσιο, ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα επιστημονικά guidelines για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού”».

