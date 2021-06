Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: έρχονται οι καλύτερες ημέρες του Ιουνίου (βίντεο)

Αναλυτικές οι προβλέψεις της αστρολόγου για το τριήμερο και για την ερχόμενη εβδομάδα. Τι «φέρνουν» σε κάθε ζώδιο.

Συγκλονισμένη απο τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά δήλωσε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας ότι η σκέψη της ειναι και στην μητέρα του πιλότου και όσα εκείνη μπορεί να σκέπτεται και να νιώθει αυτές τις ώρες.

«Η Δευτέρα είναι μια πολύ ωραία ημέρα, ήδη από την Κυριακή τα πράγματα αλλάζουν, βελτιώνονται», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου είχε μιλήσει από τις αρχές της εβδομάδας για τις επικείμενες καλύτερες ημέρες του Ιουνίου, όπως είχε αναφέρει.

Αναφερόμενη σε όσα μας… έρχονται, η αστρολόγος είπε ότι «ο Ήλιος περνάει στον Καρκίνο και θα ασχοληθούμε με την οικογένεια και την περιουσία μας ή την πατρική γη, ίσως το τριήμερο που πολλοί θα πάνε στα χωριά τους και τα πατρικά τους».

Προσέθεσε ότι «μια ωραία όψη της Αφροδίτης μπορεί να φέρει ωραίες εξελίξεις σε σχέσεις, ενώ η Σελήνη στον Ζυγό »

«Από τις 23 Ιουνίου όχι μόνο σταματά να είναι ανάδρομος ο Ερμής, αλλά η όψη του Ήλιου με τον Δία φέρνει από τις 23 Ιουνίου ευχάριστα γεγονότα και στα οικονομικά και σε πολιτικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίτσα Πατέρα.

Σε ότι αφορά τις αμέσως επόμενες ημέρες, η αστρολόγος είπε ότι «η Αφροδίτη είναι στον Καρκίνο το Σαββατοκύριακο και μας κάνει να ασχοληθούμε με την οικογένεια, τον σύντροφο, του φίλους και τους συνεργάτες».

«Πολλά πράγματα καθυστερούν και υπάρχουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις λόγω του ανάδρομου Ερμή τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτό αλλάζει τις επόμενες ημέρες», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, ενώ σημείωσε ότι «ο Δίας γίνεται ανάδρομος την επόμενη εβδομάδα προκαλώντας ίσως μικρά προβλήματα σε συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί» από ορισμένους.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα με τις προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα:

