Προφιτερόλ από τον Πέτρο Συριγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μας δείχνει πως μπορούμε να παρασκευάσουμε ένα γλυκό... "κόλαση"!

Συνταγή για ένα από τα πιο λαχταριστά γλυκά, με «φανατικούς οπαδούς» ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μικρά μυστικά για την ετοιμασία του γλυκού και για προτάσεις σερβιρίσματος, που θα «μαγέψουν» ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Όπως γράφει στην σελίδα του ο Πέτρος Συρίγος, "Προφιτερόλ εύκολο και νόστιμο με σπιτικά σου, πεντανόστιμη κρέμα και λαχταριστή σάλτσα σοκολάτας από κουβερτούρα! Κάντε μόνοι σας το εύκολο προφιτερόλ!

Για την ζύμη των σου: 150 gr. φρέσκο γάλα

150 gr. νερό

150 gr. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 gr. βούτυρο

1 κ.γλ. αλάτι

15 gr. ζάχαρη

5 αυγά Για την κρέμα πατισερί: 110 gr. ζάχαρη

3 κρόκους

50 gr. κορν φλάουρ

1 βανίλια

500 gr. γάλα (πλήρες)

120 gr. κρέμα γάλακτος (35%) Για την σάλτσα σοκολάτας: 225 gr. κουβερτούρα

150 gr. γάλα (πλήρες)

50 gr. κρέμα γάλακτος (35%)

40 gr. βούτυρο

Για τη ζύμη των σου: Σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά βάζουμε το νερό, το γάλα, το αλάτι και τη ζάχαρη. Μόλις ζεσταθεί, προσθέτουμε το βούτυρο σε κύβους. Όταν λιώσει, ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε για να ψηθεί το αλεύρι. Όταν το μείγμα ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας, το μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με το φτερό για να κρυώσει ελαφρά. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά, προσέχοντας να ενσωματωθεί το καθένα με το μείγμα πριν προσθέσουμε το επόμενο. Μεταφέρουμε το μείγμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και τοποθετούμε λαδόκολλα σε ένα ταψί. Δημιουργούμε μπαλάκια ζύμης (όσο περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού) και φροντίζουμε να έχουν απόσταση μεταξύ τους για να μην κολλήσουν στο ψήσιμο. Ψήνουμε για 13 λεπτά στους 200 βαθμούς, μέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώμα. *Αν δεν έχουμε σακούλα ζαχαροπλαστικής, μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά με ένα κουταλάκι του γλυκού. Για την κρέμα πατισερί: Σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά βάζουμε το γάλα με την μισή ποσότητα της ζάχαρης και τη βανίλια και προσέχουμε να μην “πιάσει” το γάλα στην κατσαρόλα. Σε ένα μπόλ βάζουμε τους κρόκους, το κορν φλάουρ, την υπόλοιπη ζάχαρη και ανακατεύουμε με το σύρμα. Παίρνουμε λίγο από το ζεστό γάλα, το ρίχνουμε στο μπολ και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε όλο το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα. Σκεπάζουμε καλά με μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί και, κατόπιν, χτυπάμε την κρύα κρέμα με το σύρμα. Για τη σάλτσα σοκολάτας: Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το γάλα με την κρέμα γάλακτος και, αφού αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα και ρίχνουμε το βούτυρο. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Για το στήσιμο: Βάζουμε λίγη κρέμα ζαχαροπλαστικής στο σκεύος που θέλουμε να σερβίρουμε (π.χ ποτήρι ή πυρέξ) για να κολλήσουν τα σού. Γεμίζουμε τα σου από κάτω, τα βάζουμε στο σκεύος και περιχύνουμε με σοκολάτα. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε ενδιάμεσα και παγωτό βανίλια!"

