Πολιτισμός

Κροατία: Ανακαλύφθηκε νεκρόπολη σε κήπο μπαρόκ παλατιού (εικόνες)

Οι ερευνητές ανακάλυψαν 20 τάφους που περιέχουν τα σκελετικά υπολείμματα 32 ανθρώπων σε μια περιοχή που εκτείνεται σε περίπου 700 τετραγωνικά πόδια!

Μια νεκρόπολη του 4ου ή του 5ου αιώνα μ.Χ. ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στον κήπο ενός κροατικού παλατιού του 17ου αιώνα, στο νησί Χβαρ της Αδριατικής, στην Κροατία. Ο "θησαυρός" περιλαμβάνει ανθρώπινα λείψανα, αγγεία και αμφορείς.

Συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκαν 20 ταφικά μνημεία που περιέχουν τα σκελετικά υπολείμματα 32 ανθρώπων σε μια περιοχή που εκτείνεται σε περίπου 700 τετραγωνικά πόδια. Βρήκαν, επίσης, ένα κατάλοιπο από ένα πέτρινο τείχος που χρονολογείται από τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. και μια πύλη της πόλης που χρονολογείται στα τέλη του πέμπτου αιώνα.

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν αμφορείς, κεραμικές κανάτες και γυάλινες φιάλες, δοχεία και νομίσματα. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει το φως, η περιοχή αποκαλείται από τους αρχαιολόγους «το πιο σημαντικό και πλουσιότερο μέρος» στο Χβαρ.

Η αρχαιολογική εταιρεία συμβούλων Kantharos ηγήθηκε της ανασκαφής και πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες εξετάζοντας την περιοχή πριν από την κατασκευή μιας νέας βιβλιοθήκης και αίθουσας ανάγνωσης.

Το παλάτι το οποίο ανασκάπτουν ανήκε στην πλούσια οικογένεια της περιοχής Radosevic και είναι σήμερα ένα εξαιρετικό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, χτισμένο από το 1670.

Η νεκρόπολη που ανασκάφηκε περιέχει τόσο απλούς τάφους όσο και πιο περίτεχνες κατασκευές, τάφους σκεπασμένους με κεραμίδια. Τα λείψανα ήταν καλά διατηρημένα, με μερικούς από τους σκελετούς να βρίσκονται σε μεγάλα βάζα δίπλα σε ταφικά αγαθά. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ανακαλύψει το σκοπό αυτής της ταφικής πρακτικής, αναφέροντας ότι μια παρόμοια βρέθηκε σε νησί της Κορσικής επισημαίνοντας ότι τέτοιες ταφές προορίζονταν γενικά για βρέφη ή παιδιά.

Μια θεωρία που διατυπώνεται αφορά την προστασία από το περιβάλλον των σωμάτων που αν και νεκρά εξακολουθούν να είναι εύθραυστα. Ένα μωρό θαμμένο σε ένα βάζο στην ισραηλινή πόλη Γιάφα βρέθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, και ερμηνεύεται ως επιστροφή στη Μητέρα Γη ή στη συμβολική προστασία της μητέρας του.

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Κροατία φέρνει στο φως πολλούς ρωμαϊκούς και υστερορωμαϊκούς θησαυρούς. Το 2016, για παράδειγμα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ρωμαϊκή νεκρόπολη που περιείχε τουλάχιστον 18 τάφους στην κροατική λιμενική πόλη Τρόγκιρ. Και πέρυσι, μια ξεχωριστή ομάδα ανακάλυψε δύο καλά συντηρημένα ναυάγια 2.000 ετών που περιέχουν αμφορείς και κεραμικά στα ανοικτά των ακτών του Χβαρ.

Πηγή: naftemporiki.gr

