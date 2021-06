Κοινωνία

Γλυκά Νερά: “καταπέλτης” η δίωξη για τον δολοφόνο της Καρολάιν

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ο 33χρονος πιλότος. Γιατί κρίθηκε ύποπτος φυγής.

Με δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα είναι αντιμέτωπος ο σύζυγος της Καρολάιν, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Ο εισαγγελέας του σκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου.

Παράλληλα, ο 33χρονος κατηγορείται για ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους και ψευδή κατάθεση κατ΄ εξακολούθηση λόγω ψευδών καταθέσεων που έδωσε στις Αρχές, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο συζυγοκτόνος κρίθηκε μάλιστα ύποπτος φυγής, λόγω της ιδιότητας του ως πιλότος και της οικονομικής του άνεσης, αλλά και ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, γι αυτό και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Το ένταλμα εκδόθηκε με αφορμή τον τρόπο θανάτου της Καρολάιν, τη σκηνοθετημένη ληστεία και την προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι δεν έχει αναστολές.