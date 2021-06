Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε βυτιοφόρο σήμανε συναγερμό

Εκκενώνεται ο οικισμός Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο λόγω της φωτιάς σε βυτιοφόρο. Το μήνυμα από το 112 που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές καθώς ξέσπασε φωτιά σε βυτιοφόρο που μεταφέρει προπάνιο στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου κοντά στα διυλιστήρια. Το βυτιοφόρο βρίσκεται στην περιοχή Φάκα.

Άμεσα δόθηκε εντολή για εκκένωση της περιοχής ενώ η πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και συνολικά θα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 Ε/Π και 1 ακόμη Ε/Π ως συντονιστικό. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2021

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ακούστηκαν εκρήξεις.

Σε μήνυμα μάλιστα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής από το 112, συμβουλεύονται να παραμείνουν μακριά απο υαλοπίνακες, να κλείσουν τα παράθυρα και να καταφύγουν σε κλειστά κτήρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Στο σημείο μεταβαίνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

