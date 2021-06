Κοινωνία

Γλυκά Νερά: η Ιωάννα Παλιοσπύρου ξέσπασε για την Καρολάιν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η κοπέλα που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, μετά από την ομολογία του 33χρονου πιλότου ότι δολοφόνησε την άτυχη 20χρονη μητέρα.

Σε κατάσταση σοκ όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία στα Γλυκά Νερά έπειτα από την ομολογία του 33χρονου πως εκείνος σκότωσε την άτυχη Καρολάιν.

Οι αντιδράσεις στα social media πολλές και όλες εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τον 33χρονο πιλότο. Ανάμεσα τους και η τοποθέτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, της γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι και είδε τη ζωή της να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η Ιωάννα, μόλις έγινε γνωστή η ομολογία του πιλότου, με την οποία παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, ξέσπασε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πατριαρχία για αρχάριους. Ένας άντρας ήταν με μια κοπέλα από το νεαρό της ηλικίας της μαζί, ήταν όμορφη και εξωτική όπως εκείνος ήθελε να δείχνει στον κύκλο/social. H τέλεια νύφη. Εκείνη ήταν μικρότερη, έμαθε πολλά από τη σχέση γιατί μεγάλωνε και τον αγαπούσε, έκανε ένα παιδί μαζί του και ξεκίνησε να έχει χαρακτήρα, κάτι που εκείνος δεν μπορούσε πλέον να χειραγωγήσει. Σταμάτησε να είναι όλα εκείνα που έλεγχε γιατί είχε δική της άποψη. Θέλησε να τον χωρίσει, να φύγει, ήταν τόσο νέα, θα έφτιαχνε όπως εκείνη ήθελε τη ζωή της.

Δεν το επέτρεψε. Ο πετυχημένος άσπρος, τα έχω όλα όπως εγώ θέλω άντρας. Δεν είχε ψυχολογικά, ήθελε να έχει την επιρροή, τον έλεγχο στη γυναίκα του και όταν σταμάτησε να την έχει, τη σκότωσε. Αυτό λέγεται πατριαρχία και μεγαλώνουμε μέσα της».

Η Ιωάννα, στη δεύτερη ανάρτηση της στα social media έγραψε: «Μάθε στο παιδί σου, στον μικρό σου αδερφό, στον φίλο σου, στον γνωστό που είχε λάθος επιρροές, στον άντρα, τι σημαίνει σεβασμός, ισότητα, αλληλεγγύη. Γιατί δε θα αντέξουμε πολλά τέτοια ακόμη. Τα βαστάμε μέσα μας και μας λιώνουν εκ των έσω».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: “καταπέλτης” η δίωξη για τον δολοφόνο της Καρολάιν

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!