Ασπρόπυργος: το 112 έστειλε μήνυμα για πιθανή έκρηξη από την φωτιά

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βυτιοφόρο με προπάνιο. Το μήνυμα στους κατοίκους. Επί τόπου ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Να πάνε σε κλειστό κτήριο, να κλείσουν τα παράθυρα και να μείνουν μακριά από υαλοπίνακες καλεί τους κατοίκους στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που τους έστειλε μέσω του 112, μετά τη φωτιά και τις εκρήξεις σε βυτιοφόρο, προειδοποιώντας για κίνδυνο νέων εκρήξεων.

Η φωτιά στο βυτιοφόρο ξέσπασε λίγο πριν από τις 12:00 και εκκενώθηκαν προληπτικά σπίτια στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σπεύδει επί τόπου και ο Νίκος Χαρδαλιάς.

