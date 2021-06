Πολιτική

“Λόγχη”: εντυπωσιακή η ναυτική άσκηση δυτικά της Κρήτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη εθνική άσκηση «ΛΟΓΧΗ» του Πολεμικού Ναυτικού που διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, από 15 έως 17 Ιουνίου, με τη συμμετοχή μονάδων των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών και υποβρυχίων.

Στο πλαίσιο της τελικής φάσης της άσκησης, το πρωί της Τετάρτης 16 Ιουνίου,ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης επιβαίνοντες της φρεγάτας «ΑΔΡΙΑΣ» παρακολούθησαν βολές κατευθυνομένων βλημάτων κατά στόχων αέρος, από μονάδες κρούσεως του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Ασπρόπυργος: το 112 έστειλε μήνυμα για πιθανή έκρηξη από την φωτιά

Προανακριτική για Παππά: Νέα στοιχεία κατέθεσε ο Καλογρίτσας