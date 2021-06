Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Οι εκρήξεις στο βυτιοφόρο από απόσταση “αναπνοής” (βίντεο)

Συγκλονιστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από το φλεγόμενο βυτιοφόρο και τις εκρήξεις που ακολουθούν.

Βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και το ant1news.gr από τη φωτιά που ξέσπασε σε βυτιοφόρο στον Ασπρόπυργο.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από απόσταση "αναπνοής" από το φλεγόμενο βυτιοφόρο, φαίνεται το μέγεθος της φωτιάς, αφού οι φλόγες ξεπερνούν τη βιομηχανική ζώνη.

Στο τέλος του συγκλονιστικού βίντεο, ακούγονται οι εκρήξεις που συνταράσσουν ακόμα και την ίδια την κάμερα.

Η φωτιά ξέσπασε σε βυτιοφόρο με προπάνιο λίγο πριν απο τις 12:00.

Ακολούθησαν εκρήξεις και προληπτική εκκένωση της περιοχής Νεόκτιστα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και συνολικά θα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 Ε/Π και 1 ακόμη Ε/Π ως συντονιστικό. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2021

Επί τόπου μεταβαίνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

