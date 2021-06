Οικονομία

Κορονοϊός - Politico: Η Ελλάδα τα πήγε αρκετά καλά στην ΕΕ όσον αφορά στον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Politico αναφέρεται στην εκστρατεία εμβολιασμού στην Ελλάδα και στην προσπάθεια να επιταχυνθεί αυτή μέσα από την ψηφιοποιημένη διαδικασία.

Στην επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να επενδύσει στο ψηφιακό κεφάλαιο και στον ίδιο τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριακό Πιερρακάκη αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα του POLITICO. Ο ιστότοπος κάνει αναφορά στις δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη, στις οποίες χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης έναν επιπλέον παράγοντα που θα επιτρέπει την πραγματοποίηση των σχεδίων της Ελλάδας για ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, και μάλιστα παραθέτει δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες ενώ πριν «θα έπρεπε να τεθούν προτεραιότητες και να γίνουν σκληρές επιλογές, τώρα «πρόκειται να χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου η στρατηγική».

Το Politico αναφέρει ακόμα ότι ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0 είπε ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «θα αγγίξει όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης» και ότι κάθε μεταρρύθμιση είναι «παιδί της αναγκαιότητας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της οικονομίας». Ο συντάκτης του δημοσιεύματος χαρακτηρίζει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης «περήφανο τεχνοκράτη» και μιλά για τις υπηρεσίες του Δημοσίου που έγιναν ψηφιακές μέσα στον πρώτο χρόνο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στη συνέχεια, το Politico αναφέρεται στην εκστρατεία εμβολιασμού στην Ελλάδα και στην προσπάθεια αυτή να επιταχυνθεί μέσα από την απόφαση η διαδικασία να είναι πλήρως ψηφιοποιημένη.

Τέλος, ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει ότι «Η Ελλάδα τα πήγε αρκετά καλά στην Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό εμβολιασμού, καλύτερα από ορισμένες χώρες παρόμοιου μεγέθους και λιγότερο δύσκολη γεωγραφία. Ο πληθυσμός των μεγάλων νησιών θα εμβολιαστεί πλήρως μέχρι το τέλος του μήνα, ή έτσι είναι το σχέδιο. Επιπλέον, η κρίση του κορονοϊού βοήθησε στην εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των κρατικών αρχών».