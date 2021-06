Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Μπαλάσκας: Βλάκας ο Μπάμπης, θα μπορούσε να γλιτώσει με 5-6 χρόνια φυλακή

Τη δική του οπτική στο ζήτημα της δράσης του δολοφόνου και συζύγου της Καρολάιν έδωσε ο συνδικαλιστής αστυνομικός.

«Βλάκα» χαρακτήρισε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο Σ. Μπαλάσκας μιλώντας στο Mega για την ομολογία του πιλότου ότι σκότωσε τη σύζυγό του, 37 μέρες μετά το στυγερό έγκλημα.

Όπως είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, αν ο δολοφόνος ειδοποιούσε εξ αρχής την Αστυνομία και επικαλούνταν «βρασμό ψυχής» θα «γλίτωνε» με λίγα χρόνια φυλάκισης.

«Είναι βλάκας. Εκείνη τη στιγμή που σκότωσε τη γυναίκα του, εάν ήταν ατυχές γεγονός μέσα στο θυμό του, αν ήταν "τά 'χασε και τρελάθηκε", εάν έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία, δεν θα πήγαινε ούτε τέσσερα χρόνια φυλακή. Θα πήγαινε εν βρασμώ ψυχής, σε ενδοοικογενειακό καυγά, "χωρίς να το θέλω", "πρότερος έντιμος βίος", χιλιάδες πράγματα. Θα πήγαινε πέντε, έξι χρόνια φυλακή; Είναι νέο παιδί. Τώρα θα πάρει δόλο, τη σκηνοθεσία. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Τι ελαφρυντικό μπορεί να έχει τώρα; Τώρα θα σαπίσει μέσα στη φυλακή. Έκανε όλη τη σκηνοθεσία, σκότωσε το σκυλί του, προσπάθησε να μπερδέψει, έβγαλε κάρτες από κάμερα, τώρα τέλειωσε», δήλωσε ο Σ.Μπαλάσκας.

