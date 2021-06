Life

Αντζελίνα Τζολί - Μπράντ Πιτ: Τρία από τα παιδιά τους στρέφονται κατά του πατέρα τους

Το ζευγάρι έχει μαζί 6 παιδιά, τα 5 από τα οποία είναι ανήλικα.

Όπως αναφέρουν δικαστικά έγγραφα σύμφωνα με τη Daily Mail, η Angelina Jolie, ισχυρίζεται πως τρία από τα παιδιά της θέλουν να καταθέσουν στο δικαστήριο για την επιμέλειά τους εναντίον του Brad Pitt.

Τον Δεκέμβριο του 2020 ένα δικαστικό έγγραφο που διέρρευσε και δημοσιεύτηκε από τη Us Weekly, ανέφερε τη θέση των δικηγόρων της λαμπερής ηθοποιού, που έλεγε πως «τα τρία παιδιά που θέλουν να καταθέσουν, βρίσκονται σε πλέον κατάλληλη ηλικία για να αποφασίσουν για την επιμέλειά τους.»

