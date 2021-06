Life

Dior στο Καλλιμάρμαρο: η επίδειξη, οι δημιουργίες και η προβολή της Ελλάδας (βίντεο)

Διεθνή απήχηση είχε η επίδειξη μόδας του Οίκου Dior στην Αθήνα, την οποία παρακολούθησαν από κοντά εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων, η Κατρίν Ντενέβ.

Του Τάκη Σφυρή

Αρχαιοελληνικοί μεγαλοπρέπεια στο χρώμα του λευκού, του μπλε και του μαύρου στο Καλλιμάρμαρο, όπου μέσα από το σκοτάδι ξεπρόβαλαν φιγούρες από το τόσο μακρινό παρελθόν του Ελληνισμού.

Οι Καρυάτιδες του τουριστικού φολκλόρ απουσίαζαν, ενώ ζωντανεμένος και «παρών» ήταν ο μύθος, ο φεμινισμός του αέρινου χιτώνα.

Στην επίδειξη του οίκου Dior στο Καλλιμάρμαρο, είδαμε μορφές ενδεδυμένες με ό,τι πιο διάφανο, πιο λεπτεπίλεπτο, πιο λιτό, μπορεί να εμπνεύσει ο χιτώνας, η χλαμύδα, η εσθήτα, των αγγείων της κλασσικής Ελλάδας… τιάρες και περιδέραια από τις κόρες του γλύπτη και του ζωγράφου στους ναούς, τα’ ανάκτορα και τις ζωοφόρους μιας Ελλάδας που δεν νεκραναστήθηκε για να κρυφτεί η ανεπάρκεια στην φαντασία.

Ήταν μια σύγχρονη, φρέσκια, αντισυμβατική αναφορά σε εκείνο το παρελθόν του Ελληνισμού, της φορεσιάς στα σώματα των Καρυάτιδων όπως το ονειρεύτηκε και το μπόλιασε με σύγχρονα αθλητικά μοτίβα η Maria Grazia Chiuri, η δημιουργός της επίδειξης του οίκου μόδας Dior με τις δημιουργίες για το καλοκαίρι του 2022.

Στο Καλλιμάρμαρο βημάτιζαν τα μανεκέν του περιώνυμου οίκου υψηλής ραπτικής. Βήματα χορογραφημένα στους ήχους μικρής ορχήστρας εγχόρδων, που έπαιζε συνθέσεις, υιοθετημένες στη σύγχρονη μουσική, σαν αναμνήσεις αρχαίων ελληνικών ρυθμών.

Η κάθε δημιουργία είχε αρχή την εντύπωση που άφησε στην Ιταλίδα σχεδιάστρια η ανάμνηση μιας τοιχογραφίας στα ερείπια της Κνωσού, η λεπτομέρεια στις γυναίκειες αναπαραστάσεις σε μελανόμορφα αγγεία των μουσείων, η απλότητα του ιωνικού ρυθμού στους ναούς του Παρθενώνα και του Σουνίου, ένας στίχος από την ποίηση των μεταρομαντικών ποιητών. Μια ανάμνηση από το πρώτο ταξίδι της νιότης στην Ελλάδα των ονείρων.

Η όλη επίδειξη, με σεβασμό στο χώρο και με ελάχιστη παρέμβαση στις ιδιαιτερότητες του χώρου, είχε διάρκεια 30 λεπτών.

Πρωθιέρεια στον χορό των μοντέλων η Ελληνίδα Ροζάνα Γεωργίου. Κάθε πρόταση για την δυναμική ρομαντική γυναίκα του επόμενου καλοκαιριού, ακολουθούσε γραμμικά την προηγούμενη. Ένας φωτισμός διακριτικός, όσο και η δύναμη μιας συστοιχίας δαυλών. Τριάντα λεπτά διάρκεια είχε «η Ελλάδα του Dior». O επίλογος ήταν φαντασμαγορικός. Πυροτεχνήματα στον αττικό ουρανό και χειροκροτήματα για την σχεδιάστρια που το ‘χε μυστικό ό,τι σημείο αναφορά ήταν και το γούστο της Μάρλεν Ντίντριχ, τότε στα χρόνια του τριάντα που ξανα…ανακάλυπτε η Ευρώπη το σύγχρονο πνεύμα στην κλασσική Ελλάδα.

Στην επίδειξη παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη. Η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 21» Γιάννα Αγγελοπουλου, η πρέσβειρα Καλης Θέλησης της Unesco Μαριάνα Βαρδινογιάννη και μια πλειάδα από διασημότητες της Tέχνης, του Aθλητισμού και της Mοδας διεθνώς. Πρώτη των πρώτων η Γαλλίδα σταρ Κατρίν Ντενέβ, η Άνια Τέϊλορ Τζοϊ, πρωταγωνίστρια της σειρά “Το γκαμπί της βασίλισσας", η πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη, το μοντελο Κάρα Ντελαβινιε, η Άννα Βίσση και πολλές εκπρόσωποι του διεθνούς τζετ σετ. Για την Παρασκευή προγραμματίστηκε η φωτογράφηση στην Ακρόπολη, με δημιουργίες του οίκου μόδας, 70 χρόνια μετά από εκείνη, την πρώτη φωτογράφιση στον Παρθενώνα, όταν μεγαλουργούσε ο ίδιος ο Κριστιάν Ντιόρ.





