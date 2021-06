Υγεία - Περιβάλλον

Τρεις διάσημες δίαιτες! Ποια σου ταιριάζει;

Και οι 3 δίαιτες υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο μας, έρχονται με το ερώτημα ποια είναι η καλύτερη δίαιτα. Μερικοί έχουν δοκιμάσει πολλές, μερικοί καμία. Όλοι όμως αναζητούν τον τρόπο να φτάσουν και να διατηρήσουν τα ιδανικά, γι αυτούς κιλά.

Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες δίαιτες,ίσως περισσότερες από ποτέ, που υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα αναφορικά με την απώλεια βάρους. Αρκετές εξ' αυτών έχουν μελετηθεί εκτενώς από την επιστημονική κοινότητα και υπάρχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα τους καθώς και για κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν. Ποια είναι καλύτερη δίαιτα τελικά;

