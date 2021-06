Κοινωνία

Καιρός: με βροχές και ζέστη ξεκινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σε ποιες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα άστατος ο καιρός την πρώτη ημέρα από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

(εικόνα αρχείου)

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Θράκη θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 15 έως 30, στην Ανατολική Στερεά από 18 έως 33, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 33, στις Κυκλάδες από 18 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 28 και στην Κρήτη από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι πυκνότερες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

