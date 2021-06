Υγεία - Περιβάλλον

Καλάβρυτα - Εμβόλιο Pfizer: θάνατος γυναίκας μετά την δεύτερη δόση

Που αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ο θάνατος της γυναίκας.



Μία γυναίκα 55 χρόνων, έχασε τη ζωή της στα Καλάβρυτα, αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer έναντι του κορονοϊού.

Η γυναίκα κατέρρευσε στον προθάλαμο αναμονής του νοσοκομείου, λίγα λεπτά μετά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού της.

Δέκα λεπτά μετά τον εμβολιασμό της κι ενώ βρισκόταν στην αίθουσα αναμονής, παραπονέθηκε για πόνο «σαν κάψιμο» στον θώρακα και την πλάτη, και κατέρρευσε. Κατέληξε έπειτα από μια ωρα κι ενώ είχαν γίνει προσπάθειες ανάνηψης και τελικά διασωλήνωσης.

Σύμφωνα με τοπικές ιστοσελίδες, έπαθε αλλεργικό σοκ και ύστερα κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου για ανάνηψη, ενώ κατά άλλες πληροφορίες, είναι πιθανό η γυναίκα να υπέστη καρδιακό επεισόδιο με πνευμονικό οίδημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν ο θάνατός της συνδέεται με τον εμβολιασμό της ή επήλθε από άλλη αιτία και έτυχε να συμπέσει χρονικά, καθώς φέρεται η άτυχη γυναίκα να είχε και υποκείμενα νοσήματα

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι στο χωριό Κέρτεζη Καλαβρύτων από τον αιφνίδιο θάνατο της γυναίκας, η οποία μαζί με τον σύζυγο της είχαν εγκαταλείψει πριν από ένα χρόνο την μόνιμη κατοικία τους στην Αθήνα και είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι τους, στο χωριό, για να προφυλαχτούν καλύτερα από την πανδημία.

Πριν απο λίγες ημέρες, μια νοσηλεύτρια υπέστη θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της Pfizer.

