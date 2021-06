Τοπικά Νέα

Πάτρα: 64 κιλά skunk σε νταλίκα ξετρύπωσαν “Άικ” και “Άρης” (βίντεο)

Χειροπέδες στον οδηγό της νταλίκας πέρασαν στελέχη του Λιμενικού

Στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, συνελήφθη 62χρονος Έλληνας οδηγός Φ/Γ οχήματος, στο νότιο λιμένα Πατρών, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, για παράβαση του νόμου 4139/2013 ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών''.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που διενήργησαν τα στελέχη ΚΛ Πατρών σε ασυνόδευτο επικαθήμενο όχημα το οποίο είχε εκφορτωθεί από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμένα Ανκόνα Ιταλίας, συνεπικουρούμενα και από τους αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΄΄ΑΙΚ΄΄ και ''ΑΡΗΣ'', εντοπίστηκαν εντός του χώρου του νόμιμου φορτίου το οποίο αποτελείται από αλιευτικά δίχτυα, οκτώ (08) χάρτινες συσκευασίες.



Στο εσωτερικό των συσκευασιών, εντοπίστηκαν είκοσι επιπρόσθετες (20) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού μικτού βάρους εξήντα τεσσάρων κιλών, οκτακοσίων τριάντα δύο γραμμαρίων και ενός δεκάτου του γραμμαρίου (64.832,1gr).



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 62χρονος ημεδαπός, ως ο οδηγός του Φ/Γ οχήματος (τράκτορα). Παράλληλα κατασχέθηκαν τα κάτωθι:





η ποσότητα ναρκωτικών ουσιών η οποία θα αποσταλεί στην Χημική Υπηρεσία Πατρών για περαιτέρω εξέταση,

το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο,

μία (01) συσκευή πλοήγησης,

ένα (01) κινητό τηλέφωνο και

ένα (01) tablet.



