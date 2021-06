Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “Το μωρό μου έμεινε ορφανό από γονείς”

Η συγκλονιστική ανάρτηση του αστυνομικού που βρήκε πρώτος το μωρό της Καρολάιν και είχε συγκινήσει με την περιγραφή του.

Πριν από τρεις εβδομάδες, είχε προκαλέσει ανατριχίλα το βίντεο με τη συγκλονιστική μαρτυρία του Χρήστου Βαρδίκου, αρχιφύλακα Άμεσης Δράσης, ο οποίος ήταν εκείνος που πήρε στην αγκαλιά του το μωρό της αδικοχαμένης Καρολάιν, το οποίο έκλαιγε γοερά, για να το ηρεμήσει και να το απομακρύνει από τον τόπο της φρίκης.

«Όσος καιρός και να περάσει είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα έχει μείνει σε αυτό το δωμάτιο» τόνισε ο αστυνομικός, κάνοντας λόγο για «συναισθηματική κατάρρευση».

Μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης και την ομολογία του συζύγου του θύματος, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο Χρήστος Βαρδίκος έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Ομολογία του δράστη… και κάπως έτσι γράφεται, ουσιαστικά, ο επίλογος στο έγκλημα που συγκλόνισε… Ένας επίλογος που κανείς μας δεν ήθελε να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει… κι όμως… το απόλυτο μαύρο… με την ομολογία του, το απόλυτο μαύρο κατέκλυσε την ψυχή μου.

Η Λυδία “μου”, το μωρό “μου”, σήμερα έμεινε ορφανό από γονείς… Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί της, όπως και οι προσευχές όλης της Ελλάδας…»

