Ζάκυνθος – Κορφιάτης: αθώος δηλώνει ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της Κλουτσινιώτη (βίντεο)

Ο πρώην αστυνομικός, σε συνέντευξη του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και χαρακτηρίζει τον κύριο μάρτυρα ως αναξιόπιστο.

Ο Παύλος Αγγελής, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της Χριστίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του επίσης δολοφονηθέντα επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ionian tv, υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Δήλωσε ότι η υπόθεση έχει στηριχθεί σε έναν μάρτυρα που δεν είναι αξιόπιστος και τονίζει ότι θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος αφού δηλώνει ότι συμμετείχε στην τέλεση του εγκλήματος.

Ο Π. Αγγελής υποστηρίζει ότι είναι αθώος και για αυτήν την υπόθεση, αλλά και για την παλαιότερη (τη ληστεία με λεία 500.000 ευρώ εις βάρος του Δημάρχου).

Υποστηρίζει τέλος ότι έχει εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και μιλά για μεθοδεύσεις και επικοινωνιακά σόου.

