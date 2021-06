Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Στον εισαγγελέα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Καρολάιν, σκηνοθετώντας τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να το παρουσιάσει ως ληστεία.

Ανέκφραστος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, έφθασε ο 33χρονος, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του, η οποία θα γίνει την προσεχή Τρίτη.

Βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου.

Παράλληλα, ο 33χρονος κατηγορείται για ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους και ψευδή κατάθεση κατ΄ εξακολούθηση λόγω ψευδών καταθέσεων που έδωσε στις Αρχές, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο συζυγοκτόνος κρίθηκε μάλιστα ύποπτος φυγής, λόγω της ιδιότητας του ως πιλότος και της οικονομικής του άνεσης, αλλά και ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, γι αυτό και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.





Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξάνδρεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)

Παναθηναϊκός: Στα “πράσινα” ο Κώτσιρας