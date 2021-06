Life

Kourtney Kardashian: Οι… ακατάλληλες πόζες με τον Travis Barker στο Instagram!

Μοιράστηκε μία ιδιαίτερα…καυτή στιγμή με τον αγαπημένο της.

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker, είναι πολύ ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν με τίποτα!

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες το είχε εντοπίσει ο φωτογραφικός φακός, να κάνει μία ρομαντική βόλτα στο Malibu, χεράκι-χεράκι.

Φαίνονταν πολύ άνετοι μεταξύ τους και απολάμβαναν την κάθε στιγμή.

Λίγες ώρες πριν, η Kourtney Kardashian που είναι φανερά ενεργή στα social media και μοιράζεται αρκετές προσωπικές της στιγμές έκανε μία ιδιαίτερα…καυτή ανάρτηση με τον αγαπημένο της Travis.

