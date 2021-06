Οικονομία

Τουρισμός: Διευκολύνσεις για την είσοδο τουριστών στην Ελλάδα

Οι τροποποιήσεις αφορούν σε ελέγχους πολιτών που προέρχονται από χώρες για τις οποίες έχουν απελευθερωθεί οι τουριστικές μετακινήσεις προς και από την Ελλάδα.

Δύο σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία υγειονομικού ελέγχου των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα μας αποφάσισε η Ελληνική Κυβέρνηση:

Αναγνώριση των rapid tests: Στο εξής, η είσοδος στην Ελλάδα χωρίς περαιτέρω περιοριστικά μέτρα θα επιτρέπεται σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test (τεστ αντιγόνου).

Στο εξής, η είσοδος στην Ελλάδα χωρίς περαιτέρω περιοριστικά μέτρα θα επιτρέπεται σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test (τεστ αντιγόνου). Αύξηση του ορίου ηλικίας για τους ελέγχους σε παιδιά τουριστών: Ακολουθώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι έλεγχοι των απαραίτητων πιστοποιητικών κατά την είσοδό τους στη χώρα θα γίνονται πλέον σε παιδιά από 12 ετών και άνω, αντί των 6 ετών, όπως ίσχυε έως τώρα.

Επίσης οι δύο αλλαγές για τα rapid tests και το κατώτερο όριο ηλικίας για τα παιδιά απλώς τροποποιούν το υφιστάμενο καθεστώς ελέγχων, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και προβλέπει ότι κάθε εισερχόμενος τουρίστας δικαιούται ελεύθερης εισόδου στην Ελλάδα με την επίδειξη είτε α) πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε β) αρνητικού PCR τεστ ή γ) πιστοποιητικού νόσησης ή θετικής διάγνωσης, ισχύος 2 έως 9 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Σκοπός όλων των πρωτοκόλλων ελέγχου είναι η διευκόλυνση των ταξιδιωτών οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφτούν τη χώρα μας, παράλληλα με την πάγια και κατ' απόλυτη προτεραιότητα φροντίδα για τη διαφύλαξη της υγειονομικής ασφάλειας, τόσο των τουριστών όσο και των Ελλήνων πολιτών.

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τουρισμό και εστίαση

Κοινή δήλωση του Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Χαρίτση, και της τομεάρχη Τουρισμού, Κατερίνας Νοτοπούλου



"Τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης δείχνουν τεράστια απώλεια τζίρου που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο μόνο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Την ίδια στιγμή ακόμη και όσες επιχειρήσεις δικαιούνται ενίσχυση από το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εστίαση, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ. Ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από το αντίστοιχο πρόγραμμα για τον τουρισμό. Χαρακτηριστικά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταλυμάτων και οι επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού.



Είναι πλέον σαφές ότι η πρωτοφανής κρίση που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι δεν αντιστρέφεται με τα κατόπιν εορτής, ανεπαρκή μέτρα στα οποία επιμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει εγκαίρως ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο για την επανεκκίνηση των κλάδων που επλήγησαν ασύμμετρα από την κρίση με κανόνες, ασφάλεια και στήριξη για το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Εφόσον επιλέγει να μην το εφαρμόσει, η κυβέρνηση της ΝΔ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα χιλιάδες λουκέτα και την εκτίναξη της ανεργίας που θα ακολουθήσουν".



