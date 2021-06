Πολιτική

Δένδιας: χρησιμοποιήσαμε την τουρκική επιθετικότητα ως όπλο εναντίον της

Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «νεοοθωμανισμό» και δήλωσε ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η τουρκική επιθετικότητα από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (Council for International Relations – Greece) με θέμα «Συζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική: Η Διάσταση της Εξωτερικής Πολιτικής». Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Χρήστος Χατζηεμμανουήλ και συμμετείχαν επίσης, οι Καθηγητές Κ. Λάβδας, Κ. Μπότσιου και Π. Σκλιάς.

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την προώθηση μιας νέας αντίληψης στην ελληνική εξωτερική πολιτική με πολυεπίπεδη θεματολογική και γεωγραφική διπλωματική προσπάθεια.

Απαντώντας στα ερωτήματα του πάνελ, ο Υπουργός σκιαγράφησε τους κύριους άξονες ενός εξωστρεφούς εθνικού σχεδιασμού και αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα Βαλκάνια, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, την προώθηση της συνεργασίας με φίλους και εταίρους στην ευρύτερη περιοχή και τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας, το δίκαιο της θάλασσας και τις οριοθετήσεις ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, το ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των αποφάσεων της ΕΕ, την αναζωογόνηση των διμερών σχέσεων με τους εταίρους και τους συμμάχους σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά και στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών με αναβάθμιση μεταξύ άλλων της δημόσιας διπλωματίας.

Μεταξύ άλλων, o κ. Δένδιας επεσήμανε όσον αφορά τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, «Με δεδομένες τις δυνατότητες που είχε η χώρα, το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και την γεωγραφική της θέση, πρέπει να δηλώσω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι για αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι αντιμετωπίστηκε, στο βαθμό που μπορούσε να αντιμετωπιστεί, μία μεγάλη τουρκική επιθετικότητα, ένας μη πραγματικά γνωστός σε εμάς, μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, νεοοθωμανισμός.

Μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε την τουρκική επιθετικότητα σαν όπλο εναντίον της ίδιας της Τουρκίας, δηλαδή η ίδια η Τουρκία μας βοήθησε στο να δημιουργήσουμε κατανοήσεις και συμμαχίες. Αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε με την ίδια τακτική και με τη συνεχή κινητικότητα να διευρύνουμε τους ορίζοντες και να δημιουργήσουμε τελικά αυτό το οποίο είναι το απόλυτο ζητούμενο για τη χώρα, που είναι οι συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας».

Καταλήγοντας ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής συντελούν αναμφίβολα η αναπτυσσόμενη οικονομία που ενισχύει τις δυνατότητες προβολής και επιρροής της χώρας, η διπλωματική δραστηριοποίηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή έννομη τάξη που καθιστά την Ελλάδα οιονεί παράδειγμα για άλλες χώρες και γέφυρα με την ΕΕ και βέβαια, η εθνική ομοψυχία.

