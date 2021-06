Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγάλωσε την Παρασκετή η “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αποκλιμακώνεται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 469 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά 4 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, στην Αττική εντοπίστηκαν 252 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 38.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

