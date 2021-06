Life

Γιατί σε ερωτεύεται (πραγματικά) ένας άνδρας

Ψυχολόγος, και σύμβουλος σχέσεων, εξηγεί τα τρία "γιατί".

Νομίζεις ότι ένας άνδρας θα σε ερωτευτεί για την εμφάνισή σου, την εξυπνάδα σου, τις ικανότητες σου, τα ταλέντα σου, το επάγγελμά σου; Γράψε ή μάλλον διάβασε: «λάθος». Μπορεί να νιώσει βαθιά εκτίμηση, σεβασμό και θαυμασμό για όλα αυτά τα χαρίσματά σου και να νιώσει μια διανοητική σύνδεση μαζί σου, όμως δεν μπορεί λόγω των παραπάνω να συνδεθεί μαζί σου με έναν συναισθηματικό και ρομαντικό τρόπο. Με λίγα λόγια, να σε ερωτευτεί.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος σύμβουλος σχέσεων Δανάη Μηλίνη: “Στην πραγματικότητα, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο λειτουργεί η έλξη στους άντρες και γιατί όλα αυτά που κάνουν οι περισσότερες γυναίκες για να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον ενός άνδρα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, από όλα όσα έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, τα "τυπικά μας προσόντα" δεν παίζουν κανέναν ρόλο για έναν άνδρα. Αυτός είναι και ο λόγος που γυναίκες με πληθώρα χαρισμάτων και προσόντων δυσκολεύονται τόσο πολύ στην αισθηματική τους ζωή, ενώ γυναίκες με πολύ λιγότερα προσόντα βρίσκουν γρήγορα τον δρόμο τους στη δημιουργία μιας πραγματικής δέσμευσης, που οδηγεί σε γάμο και οικογένεια”. Σύμφωνα με τη Δανάη Μηλίνη, ένας άνδρας σε ερωτεύεται για:

Την ικανότητά σου να αισθάνεσαι

Όταν είσαι σε επαφή με τα συναισθήματά σου και μπορείς να τα εκφράσεις με έναν ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο, συνδέεσαι απευθείας με την καρδιά ενός άνδρα. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι ελκυστικό για εκείνον, δεν είναι το τι σκέφτεσαι αλλά το τι αισθάνεσαι.

