Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Αντιμέτωπος με τα ισόβια ο καθ’ ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Ταινία τρόμου θυμίζουν οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σύζυγος της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Έπαιζε θέατρο επί 37 μέρες, σε 8 ώρες “έσπασε”, “λύγισε” και ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας του. Παραδέχτηκε πως η φονική ληστεία που είχε καταγγείλει ήταν κατασκεύασμα του μυαλού του, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στους αστυνομικούς πώς και γιατί έπνιξε την Καρολάιν.

Από τη στιγμή που οδηγήθηκε για ακόμη μία φορά στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, ο 33χρονος πιλότος λες και αισθάνθηκε ότι ήταν η τελευταία. «Τσακωθήκαμε για ακόμη μία φορά για ασήμαντο λόγο. Έπαιζα με την κόρη μου όταν ξαφνικά άρχισε να μου φωνάζει για τον τρόπο παιχνιδιού, λέγοντας ότι δεν ήμουν προσεκτικός όπως την έπιασα και ότι δεν είμαι πατέρας εγώ», φέρεται να κατέθεσε.

Στην κατάθεση του, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του: «Φοβήθηκα… Όλα τα έκανα για το παιδί μου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε μεταξύ μας αρκετούς τσακωμούς. Η Καρολάιν μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι μας. Τσακωθήκαμε και κάποια στιγμή μου επιτέθηκε. Μου έριξε δυο-τρεις μπουνιές και στη συνέχεια πήρε στα χέρια της την κόρη μας και την έβαλε με δύναμη στην κούνια. Δεν ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ήταν η κακιά στιγμή».

Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς κατηγορείται για δύο κακουργήματα, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου, αλλά και για δύο πλημμελήματα - ψευδή καταγγελία στις Αρχές, επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους και ψευδή κατάθεση στις Αρχές κατ’ εξακολούθηση.

Τα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ήταν αδιάσειστα. “Μίλησε” το βιομετρικό ρολόι της νεαρής μητέρας, που είχε καταγράψει αυξημένους παλμούς και στη συνέχεια παύση, πολύ νωρίτερα από την ώρα που είχε δηλώσει την υποτιθέμενη φονική ληστεία ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Το κινητό του 32χρονου κατέγραφε κινήσεις του μέσα στο σπίτι στο διάστημα που ο ίδιος είχε καταθέσει πως ήταν ακινητοποιημένος. Τελευταία εικόνα: το κύκλωμα παρακολούθησης του σπιτιού είχε καταγράψει τον πιλότο στο ισόγειο της μεζονέτας με το κοριτσάκι τους αγκαλιά, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια “μαύρο”, καθώς ο πιλότος φρόντισε να βγάλει την κάρτα μνήμης, να την καταστρέψει και να την πετάξει στην τουαλέτα.

Θυμίζει ταινία τρόμου τα όσα συνέχισε να κάνει τη μοιραία νύχτα. Κατασκεύασε άλλοθι για να δικαιολογήσει ένα προμελετημένο έγκλημα: Κρέμασε το σκυλί τους στις σκάλες για να γίνει πιο πιστευτή η σκηνοθεσία μιας ληστρικής επιδρομής. Χρήματα στο σπίτι δεν υπήρχαν, αλλά παρουσίασε ως “κρυψώνα” επιτραπέζιο παιχνίδι που υπέδειξε στους τρεις υποτιθέμενους κακοποιούς. Με ένα κατσαβίδι, δημιούργησε σημάδια διάρρηξης στο παράθυρο του ισογείου και στη συνέχεια ξήλωσε όλη την κάσα. Έκανε πρόβα δεσίματος, τύλιξε το πρόσωπό του με ταινία συσκευασίας, έδεσε τα πόδια του, πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία, προσποιήθηκε πως πνίγεται και στη συνέχεια ξάπλωσε στο πάτωμα, έδεσε τα χέρια του και περίμενε.

Όλα αυτά δίπλα στη νεκρή γυναίκα του και το 11 μηνών κοριτσάκι τους που το άφησε πλάι στο άψυχο κορμί της.

Στο 40ήμερο μνημόσυνο της 20χρονης στην Αλόννησο δύο αστυνομικοί του ζήτησαν να τους ακολουθήσει, με το πρόσχημα ότι υπάρχει ένας ύποπτος και χρειάζεται να τον αναγνωρίσει. Τον διάλογο των αστυνομικών με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” η δημοτική σύμβουλος Αλοννήσου, Μαρία Θεοδώρου.

Υποβασταζόμενη η μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας έχει κλειστεί στο σπίτι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις πίσω από τα σφραγιστά παραθυρόφυλλα.

Ο σύζυγος της Καρολάϊν, τώρα πια δηλώνει συγκλονισμένος σύμφωνα με τον δικηγόρο του από το θάνατό της και υποστηρίζει πως… του έφυγε ένα βάρος με την ομολογία του. Την Τρίτη στις 10 το πρωί θα επανέλθει στον ανακριτή ο 33χρονος πιλότος, που ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Οι συνήγοροι που παρέλαβαν τώρα την πολυσέλιδη δικογραφία επιφυλάχθηκαν να προβούν σε δηλώσεις την ημέρα της απολογίας του εντολέα τους ώστε να έχουν μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η στυγερή δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Τα social media πλημμύρισαν με σχόλια για την κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Συγκινητική η ανάρτηση που έκανε ο αρχιφύλακας Άμεσης Δράσης, Χρήστος Βαρδίκος, ο οποίος ήταν εκείνος που πήρε στην αγκαλιά του το μωρό της αδικοχαμένης Καρολάιν, το οποίο έκλαιγε γοερά, για να το ηρεμήσει και να το απομακρύνει από τον τόπο της φρίκης.

Πρωτοσέλιδο σε βρετανικές εφημερίδες έγινε η εξιχνίαση του εγκλήματος, μιας και η αδικοχαμένη Καρολάιν είχε βρετανική υποκοότητα.

