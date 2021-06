Πολιτική

Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Δεσμεύομαι για νέο, δημόσιο και ποιοτικό ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία άφησε πίσω προβλήματα αλλά δημιούργησε και νέες προοπτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός

«Η δέσμευσή μου για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας καθολικό, δημόσιο, αλλά και ποιοτικό ισχύει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ», τόνισε από την Περιφέρεια Ηπείρου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέπτεται τα Ιωάννινα.

Ο πρωθυπουργός, αφού επισκέφτηκε αρχικά το Νέο Εμβολιαστικό Κέντρο Ιωαννίνων και στην συνέχεια το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει στην πόλη η διεθνής τεχνολογική εταιρεία λογισμικού TeamViewer, έφτασε στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου ενημερώθηκε για την εικόνα των έργων και τις προοπτικές στην περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «βγαίνουμε από μία περιπέτεια, μια δοκιμασία, θρηνήσαμε συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, ευτυχώς λιγότερους από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνοντας ότι η πανδημία άφησε πίσω προβλήματα αλλά δημιούργησε και νέες προοπτικές.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ίσως η πιο εμβληματική τέτοια ευκαιρία» ανέφερε, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η ελληνική οικονομία θα ξαναμπεί σε τροχιά γρήγορης και δυναμικής ανάκαμψης και μέσα από αυτή την ανάκαμψη θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος, έτσι όπως την οραματιζόμαστε, επαναξιολογώντας ενίοτε προτεραιότητες οι οποίες αναδείχθηκαν από την πανδημία» και τόνισε:

«Η δέσμευση μου για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας καθολικό, δημόσιο, αλλά και ποιοτικό ισχύει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς θα υποχωρεί η πίεση από τους νοσηλευόμενους της πανδημίας. Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με καταλύτη την τεχνολογία η οποία επηρεάζει τις ζωές μας σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος -όχι μόνο για τις προοπτικές των Ιωαννίνων, της Ηπείρου- είμαι συνολικά αισιόδοξος για τις προοπτικές της χώρας».

Περαιτέρω, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις προοπτικές της χώρας: «Περάσαμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, σταθήκαμε όρθιοι, η κοινωνία πιστεύω ότι τελικά με τον τρόπο της ήρθε πιο κοντά, οι σχέσεις εμπιστοσύνης κράτους και πολιτών σφυρηλατήθηκαν. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα φανταζόντουσαν αδιανόητα ή αδύνατα πριν από κάποιο διάστημα και πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη θα χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον μιας καλύτερης Ελλάδας».

Τιμή, χαρακτήρισε την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος στο καλωσόρισμά του αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που αλλάζουν στην περιοχή. Ειδική αναφορά έκανε στο Πάρκο Έρευνας και Υψηλής Τεχνολογίας, έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί και το οποίο όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης, δημιουργεί άμεσα 1.600 θέσεις εργασίας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν στην επίσκεψη στα Ιωάννινα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πετσας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.

Στην Περιφέρεια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από τον περιφερειάρχη, υποδέχτηκαν επίσης ο Μητροπολίτης Μάξιμος, ο πρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας, οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ Μαρία Κεφάλα και Σταύρος Καλογιάννης, ο δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες.



Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “Το μωρό μου έμεινε ορφανό από γονείς”

Euro 2020: Η Σουηδία νίκησε την Σλοβακία (βίντεο)