Πολιτική

Αυτοψία Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής: από τους 35 υπαλλήλους έλειπαν οι 14

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απροειδοποίητη επίσκεψη του υπουργού Εργασίας. Το μήνυμα που εστειλε στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην Αγία Παρασκευή και διαπίστωσε ξανά την ανάγκη να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του οργανισμού.

Στην ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι ήδη έχουν μπει 50 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά τα αρχεία με στοιχεία ασφαλισμένων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ατελείωτες στοίβες από χαρτί.

O Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει και το ζήτημα που υπάρχει με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ήδη, πάντως, έχει ανακοινωθεί η πρόθεση να δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό τμήμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, ο υπουργός έστειλε μήνυμα σε εργαζόμενους του ΕΦΚΑ που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

«Να ξέρουν, θα μας βρουν απέναντί τους», τονίζει αποκαλύπτοντας πως κατά την επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή βρήκε μόνο 21 από τους 35 εργαζόμενους του υποκαταστήματος.



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Δεσμεύομαι για νέο, δημόσιο και ποιοτικό ΕΣΥ

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Αντιμέτωπος με τα ισόβια ο καθ’ ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Euro 2020: Η Σουηδία νίκησε την Σλοβακία (βίντεο)