Euro 2020 - Έρικσεν: Έβαλε βηματοδότη και παίρνει εξιτήριο

Αίσιο τέλος στη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε εξιτήριο σήμερα το απόγευμα (18/6) από το νοσοκομείο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, μετά από επιτυχημένη επέμβαση τοποθέτησης εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (βηματοδότη), δήλωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας.

Ο Δανός διεθνής μέσος της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Ίντερ, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή το περασμένο Σάββατο και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης Δανία-Φινλανδία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, στην πρεμιέρα των σκανδιναβικών συγκροτημάτων στο EURO 2020.

