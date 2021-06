Πολιτισμός

Μενδώνη: Οι διαδρομές στην Ακρόπολη πριν και μετά την αποκατάστασή τους (βίντεο)

Η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Σίας Αναγνωστοπούλου.

Τηρούνται από τη χώρα μας όλες οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, διαβεβαίωσε την Παρασκευή η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Σίας Αναγνωστοπούλου, με θέμα «Τήρηση των δεσμεύσεων προς την UNESCO από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά την πρόσφατη “ανάπλαση” της Ακρόπολης»

«Σας βεβαιώ - επειδή θέλετε να το παραγνωρίζετε - ότι η Ελλάδα και το επιστημονικό δυναμικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό την επιστημονική επιμέλεια και εποπτεία του Μανώλη Κορρέ, επιτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό και άρτιο επιστημονικά έργο στην Ακρόπολη. Τα έργα στην Ακρόπολη έχουν ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια - στα περισσότερα είναι εμπλεκόμενος ο κ. Κορρές - με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της Χάρτας της Βενετίας και των Διεθνών Συμβάσεων», τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού, παραθέτοντας φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση των διαδρομών, καθώς και βίντεο με τον κ. Κορρέ.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, οι εργασίες για τη διαμόρφωση των διαδρομών στην Ακρόπολη για άτομα ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και η τοποθέτηση του ανελκυστήρα πλαγιάς θεωρούνται έργα μικρής κλίμακας.

«Όλες οι μελέτες που υλοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των υφιστάμενων, από το 1976, διαδρομών στον Βράχο, εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν των εισηγήσεων της Επιτροπής Συντήρησης Έργων Ακρόπολης και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς και τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ενώ οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ επέβλεψαν επισταμένως και την εφαρμογή των μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3028/2002. Οι τσιμεντένιες διαδρομές του αείμνηστου Γιάννη Τραυλού προϋπήρχαν της ένταξης της Ακρόπολης στα μνημεία UNESCO. Οι διαδρομές σήμερα αποτελούν επανάληψη των παλαιών με καλύτερο υλικό», σημείωσε η κ. Μενδώνη.

«Οι παρεμβάσεις περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και σέβονται το αρχαίο δομικό σύστημα, ενώ παραμένουν σχολαστικά συνεπείς στην αρχή της αναστρεψιμότητας. Σας παραπέμπω στο βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει η ΥΣΜΑ, που τεκμηριώνει αδιάψευστα την αναστρεψιμότητα των διαδρομών», ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού στη δευτερολογία της.

