Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας: ΕΔΕ σε βάρος του συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατεπείγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για τις... "συμβουλές" προς συζυγοκτόνους.

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε σε βάρος του συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρου Μπαλάσκα για τις δηλώσεις του με αφορμή τη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας ο κ. Μπαλάσκας «απειλείται» με διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος συνδικαλιστή, για δηλώσεις σχετικές με την υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπής στα Γλυκά Νερά Αττικής. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία εξέτασης για λήψη του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος του».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “Το μωρό μου έμεινε ορφανό από γονείς”

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Euro 2020 - Έρικσεν: Έβαλε βηματοδότη και παίρνει εξιτήριο