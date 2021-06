Παράξενα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Δωρεάν προφυλακτικά στους αθλητές, αλλά… απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν

Ποια "εναλλακτική" πρόταση κάνει η οργανωτική επιτροπή στους 15.000 αθλητές των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Να διοργανώσει ασφαλείς αγώνες, παρά την πανδημία, φιλοδοξεί η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Το ασφαλές σεξ, όμως, ή οτιδήποτε απαιτεί στενή σωματική επαφή, απαγορεύεται για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναλμβάνει ότι οι κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου οι Αγώνες να μην μετατραπούν σε εστία υπερμετάδοσης. Όσοι σπάσουν την απαγόρευση απειλούνται με τιμωρίες όπως πρόστιμα, αποκλεισμός από τους αγώνες, αλλά και απέλασή από τη χώρα.

Η απαγόρευση έχει δημιουργήσει διλήμματα στην οργανωτική επιτροπή του Τόκιο, για τη μοίρα των 160.000 προφυλακτικών που, όπως ορίζει η παράδοση των Ολυμπιακών, θα πρέπει να μοιραστούν δωρεάν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Ωστόσο, αν τηρήσουν πράγματι τους κανόνες της φετινής, ιδιαίτερης διοργάνωσης στο Τόκιο, το "δωρο" θα πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο.

Η οργανωτική επιτροπή, πάντως, βρήκε μια κάπως παράξενη διαφυγή: Ανακοίνωσε ότι τα προφυλακτικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά δίνονται στους αθλητές ώστε να ενθαρρυνθεί το ασφαλές σεξ γενικότερα στη ζωή τους.



