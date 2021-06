Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Πτήση με F-16 πάνω από το μνημείο του Νικόλαου Σιαλμά (βίντεο)

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος “πέταξε” πάνω από τον Άγιο Ευστράτιο.

O Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε την Παρασκευή την 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) στη Λάρισα, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τρέχουσας δραστηριότητας μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και της προσωπικής επαφής με το προσωπικό τους.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αφού ενημερώθηκε για την επιχειρησιακή δραστηριότητα της ημέρας, μετέβη στην 337 Μοίρα όπου λαμβάνοντας μέρος σε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση, συμμετείχε με τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά σε πτήση ζεύγους διθέσιων Αεροσκαφών F-16, στο βόρειο, κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Κυβερνήτες των δύο αεροσκαδών ήταν ο Διοικητής της 337 Μοίρας Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Κρίκης και ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Τζικόπουλος.

Κατά το σκέλος της πτήσης άνωθεν του Αγίου Ευστρατίου και συγκεκριμένα κατά τη διέλευση άνωθεν του ακρωτηρίου “Νικόλαος Σιαλμάς” όπου ευρίσκεται και το ομώνυμο Μνημείο, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ απένειμε φόρο τιμής στη σημερινή ημέρα μνήμης της απώλειας του Υποσμηναγού (Ι) Νικόλαου Σιαλμά στις 18 Ιουνίου 1992, κατά τη διάρκεια αποστολής αναχαίτισης.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ με την ολοκλήρωση της πτήσης και την προσγείωση στην 135 Σμηναρχία Μάχης στην Σκύρο, απευθυνόμενος στα στελέχη της Μονάδος, συνεχάρη το σύνολο του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει σε καθημερινή βάση, εκπληρώνοντας στο ακέραιο την αποστολή που του έχει ανατεθεί, καθώς και για την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητά του που κατατάσσει την Πολεμική μας Αεροπορία μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.

